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13:57 (мск), источник: ТАСС

Ученые привлекут добровольцев для исследования уровня радона в квартирах Екатеринбурга

Требуются люди, которые живут в домах, построенных после 2005 года с применением энергосберегающих технологий.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Института промышленной экологии (ИПЭ) Уральского отделения (УрО) РАН будут привлекать добровольцев для участия в масштабном обследовании жилых домов Екатеринбурга. Ученые планируют измерить уровень концентрации радиоактивного газа радона, который скапливается в новостройках, сообщил ТАСС научный сотрудник ИПЭ УрО РАН, кандидат технических наук Алексей Васильев.

«Мы хотим набрать группу людей, которые живут в домах, построенных после 2005 года с применением энергосберегающих технологий. Согласно данным прошлых исследований, в таких зданиях уровень концентрации радона в среднем достигает 140 беккерель на кубический метр, что приближается к предельно допустимой норме. Цель нового масштабного обследования — подтвердить или опровергнуть эту теорию», — сказал Васильев.

Научный сотрудник ИПЭ УрО РАН Александра Онищенко добавила, что для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте «Радонового обследования», после чего сотрудники института бесплатно выдадут добровольцам специальные трековые детекторы. «Внешне детектор представляет собой небольшой пластиковый контейнер, в котором размещена специальная пластина. Радон попадает внутрь камеры и накапливается на пластине в течение двух-трех месяцев. Разместить детектор нужно в спальне или любой другой комнате на высоте одного или двух метров от пола», — сказала Онищенко.

По ее словам, после завершения периода измерения прибор нужно будет вернуть ученым. «При помощи специального оборудования мы измерим уровень радона для каждого конкретного помещения. Участники эксперимента получат от нас подробную информацию о содержании газа в их жилище», — уточнила Онищенко.

Ранее директор ИПЭ Михаил Жуковской сообщил ТАСС, что главная причина повышения концентрации радона в новых домах — изменение строительных технологий — этим и обусловлена актуальность проводимых работ. Он отметил, что если в домах давней постройки было много сквозняков, которые обеспечивали постоянный воздухообмен, то сейчас здания более герметичны, что позволяет радону скапливаться в помещениях и при повышенной концентрации влиять на здоровье человека.

Радон — это природный радиоактивный газ, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Он распадается, выделяя радиоактивные частицы — висмут, полоний, свинец. Эти частицы повреждают клетки дыхательных путей, длительное воздействие радона может спровоцировать возникновение рака легких.

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