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12:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

Sms-рассылки о дорожных штрафах хотят присылать жителям Иркутской области

Организовать sms-рассылки, уведомляющей о штрафах за нарушение правил дорожного движения, поручено министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по итогам комиссии по безопасности дорожного движения.

Как сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба регионального правительства, министерство будет решать этот вопрос с мобильными операторами.

Необходимо также оповещать людей о предстоящих работах на дорогах и связанных с ними изменениях движения, подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Члены комиссии обсудили проблему нехватки в городах эвакуаторов и специализированных стоянок. По состоянию на 10 апреля в Иркутской области зарегистрировано 22 специализированные стоянки. За 1 квартал на них перевезли за нарушение правил остановки и стоянки больше 5 тыс. машин. «Работу с муниципалитетами в этом направлении нужно усилить. Это вопрос безопасности, в первую очередь», — отметил Руслан Болотов.

Особое внимание глав муниципалитетов, профильных государственных органов решено уделить операции «Нелегальный автобус», которую сейчас проводит ГУ МВД России по Иркутской области.

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