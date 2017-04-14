Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Россиянка создала бизнес с оборотом более 240 млн рублей в год
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12:19 (мск), источник: NewsKo

В двух пермских театрах меняется руководство

Новый директор Театра оперы и балета — Андрей Борисов; в ТЮЗе имя директора будет названо в следующем сезоне.

Как стало известно «Новому компаньону», практически одновременно ушли со своих постов два театральных директора — исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина и директор Пермского ТЮЗа Марина Зорина.

Галина Полушкина пошла на повышение: ей предложена должность заместителя министра культуры Пермского края.

В официальном релизе краевого минкульта содержится комментарий предшественника Полушкиной в директорской должности — председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей, директор Театра-Театра Анатолия Пичкалёва:

«Галина Кирьяновна — это отличная кандидатура на должность заместителя министра культуры Пермского края. Сейчас необходимо, чтобы в министерстве появился человек, который отвечает за строительство и реконструкцию учреждений культуры. Объектов много: в первую очередь, это вторая сцена театра оперы и балета, но есть и галерея, и проблема реконструкции сцены нашего театра и т. д. Галина Кирьяновна, безусловно, может быть полезна в этой должности».

Исполнительным директором Театра оперы и балета назначен кандидат исторических наук Андрей Борисов, ранее занимавший должность директора Государственного архива Пермского края (ГАПК). Контракт с ним подписан в правительстве Пермского края 14 апреля в 11.00. Борисов — заядлый театрал, к тому же имеет хорошие связи в минкульте РФ. В ближайшее время ему предстоит «разрулить» ряд сложных организационных вопросов, связанных с выпуском оперы «Богема», проведением Дягилевского фестиваля и поездкой оркестра MusicAeterna во главе с Теодором Курентзисом на Зальцбургский фестиваль. Кроме того, на него свалятся проблемы, связанные со строительством новой сцены театра.

Исполняющим обязанности директора ГАПК назначен Игорь Киреев, бывший заместитель Борисова.

Бывший директор Пермского ТЮЗа Марина Зорина пока не определилась с новым местом работы, однако, по словам главы городского департамента культуры и молодёжной политики Вячеслава Торчинского, он ценит качества Марины Аркадьевны как руководителя и намерен предложить ей новую должность. Новый директор ТЮЗа пока не назначен. По словам худрука театра Михаила Скоморохова, он не намерен торопиться: имя преемника Зориной станет известно в начале следующего театрального сезона. В настоящее время обязанности директора исполняют два человека: Артём Агеев занимается творческими и организационными вопросами, а Юрий Фролов — хозяйственными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Облачность — низкая. Возможны осадки в виде сахарного сиропа
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Кремль выразил сожаление по поводу ситуации с Евровидением
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь