В музыкальном театре Крыма назначили нового директора

Как сообщает пресс-служба театра, в четверг нового руководителя коллективу учреждения представила министр культуры РК Арина Новосельская.

«Александр Вишневый работает в музыкальном театре с 1991 года. В последнее время он занимал должность заместителя директора театра. На протяжении более 20 лет являлся правой рукой и соратником Сергея Филиппова (бывшего директора учреждения — ред.)», — отметили в пресс-службе.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Сергей Филиппов умер на 55-м году жизни 10 апреля в Симферополе. В крымском музыкальном театре он начал работать с 1986 года. Занимал должности администратора, главного администратора, после чего длительное время был заместителем директора театра по эксплуатации репертуара. Учреждение возглавил в 2015 году.