МЧС наградило калининградских школьников за помощь в тушении пала травы

В тот день ребята возвращались домой после тренировки. Случайно увидели, как вблизи жилых домов в Светлогорске начинает разгораться сухая трава. Медлить не стали — позвонили в пожарную охрану. А после решили своими силами начать тушить траву. Удивлению прибывших по вызову огнеборцев не было предела: такой смелости от мальчишек они не ожидали.

Юными героями оказались ученик пятого класса кадетского морского корпуса Андрея Первозванного Данила Дренько и шестиклассник Денис Ермилов.

«Хочется верить, что этот поступок — результат активной пропаганды пожарной безопасности, проводимой сотрудниками МЧС среди школьников. На протяжении всего учебного года профилактической работе уделяется большое внимание. В образовательных учреждениях проводятся беседы со школьниками, преподавательским составом и обслуживающим персоналом учреждений на противопожарную тематику, а также проходят тренировки по эвакуации учащихся в случае возникновения пожара», — рассказала Дарья Гаврилина, инспектор МОНД и ПР Светлогорского муниципального района, Зеленоградского, Пионерского и Янтарного городских округов.

Отметим, что пожарные бригады уже более 30 раз выезжали на тушение сухой травы.