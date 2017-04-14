Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
В РФ запретили изобретение россиянина, популярное во всем мире
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12:31 (мск), источник: АиФ Калининград

МЧС наградило калининградских школьников за помощь в тушении пала травы

Калининградские школьники Данила Дренько и Денис Ермилов помогли пожарным потушить горящую траву. За это МЧС РФ наградит их почетными грамотами на ближайших школьных линейках.

В тот день ребята возвращались домой после тренировки. Случайно увидели, как вблизи жилых домов в Светлогорске начинает разгораться сухая трава. Медлить не стали — позвонили в пожарную охрану. А после решили своими силами начать тушить траву. Удивлению прибывших по вызову огнеборцев не было предела: такой смелости от мальчишек они не ожидали.

Юными героями оказались ученик пятого класса кадетского морского корпуса Андрея Первозванного Данила Дренько и шестиклассник Денис Ермилов.

«Хочется верить, что этот поступок — результат активной пропаганды пожарной безопасности, проводимой сотрудниками МЧС среди школьников. На протяжении всего учебного года профилактической работе уделяется большое внимание. В образовательных учреждениях проводятся беседы со школьниками, преподавательским составом и обслуживающим персоналом учреждений на противопожарную тематику, а также проходят тренировки по эвакуации учащихся в случае возникновения пожара», — рассказала Дарья Гаврилина, инспектор МОНД и ПР Светлогорского муниципального района, Зеленоградского, Пионерского и Янтарного городских округов.

Отметим, что пожарные бригады уже более 30 раз выезжали на тушение сухой травы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ядовитая одежда: какие химикаты используют фирмы. Эксперты
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Кремль выразил сожаление по поводу ситуации с Евровидением
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь