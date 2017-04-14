Регулярные электрички введут со станции «Петряевка» до «Кустовой» на время ремонта проспекта Молодежный в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

До 1 сентября от станции «Петряевка» в Автозаводском районе до «Кустовой», которая располагается в районе станции метро «Комсомольская», будут регулярно ходить электропоезда. Подобные нововведения внедряют для того, чтобы нижегородцам было максимально комфортно перемещаться на общественном транспорте, не смотря на ремонт дороги. Изменения вступают в силу с 17 апреля.

«Дополнительно рассматривается вопрос об организации движения электропоездов сообщением “Доскино — Кустовая”. Принятие решения по данному вопросу зависит, в первую очередь, от возможностей инфраструктуры железнодорожного транспорта и наличия подвижного состава», — заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Николай Мамонов.