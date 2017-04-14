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13:54 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мокрый снег и порывистый ветер ожидают москвичей на Пасху

Предстоящие выходные в Москве будут сопровождаться мокрым снегом, дождем и порывистым ветром, температура воздуха составит около плюс 6 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Источник: Reuters

По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами гололедица и от 0 до 2 градусов тепла. Днем термометры покажут от плюс 4 до плюс 6 градусов, скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

В ночь на воскресенье будет также до минус 2 градусов, а днем такая же температура, как и накануне. Погода будет облачной, пройдет мокрый снег, дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

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