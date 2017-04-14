Мокрый снег и порывистый ветер ожидают москвичей на Пасху

По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами гололедица и от 0 до 2 градусов тепла. Днем термометры покажут от плюс 4 до плюс 6 градусов, скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

В ночь на воскресенье будет также до минус 2 градусов, а днем такая же температура, как и накануне. Погода будет облачной, пройдет мокрый снег, дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с.