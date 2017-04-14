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16:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Просроченные медпрепараты найдены на станции скорой помощи в Волжском

Просроченные лекарства обнаружены в Волжском на станции скорой помощи во время прокурорской проверки, сообщает ВДТВ со ссылкой на помощника прокурора города Волжского Кристину Пешкову.

По словам помощника прокурора, в укладке бригады скорой помощи находились просроченные растворы для инъекций и ампулы с лекарствами с истекшим сроком годности. На месте хранения медикаментов отсутствовал журнал учета лекарств с ограниченным сроком годности, не оборудована карантинная зона для хранения просроченных препаратов.

Главному врачу медучреждения вынесено представление об устранении нарушений. Итоги проверки легли на стол специалистов в Управлении Роспотребнадзора для возбуждения административного делопроизводства и привлечения виновных лиц к ответственности.

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