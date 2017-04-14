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13:09 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение

15 апреля в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.

В частности, прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Находясь на улице рекомендуется быть аккуратными при переходе проезжей части дорог. Водителей просят снизить скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

В любой экстренной ситуации — звонить в МЧС по телефону 8 (347) 233−99−99.

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