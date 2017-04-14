В Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение
15 апреля в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.
15 апреля в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.
В частности, прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Находясь на улице рекомендуется быть аккуратными при переходе проезжей части дорог. Водителей просят снизить скоростной режим и быть внимательными на дорогах.
В любой экстренной ситуации — звонить в МЧС по телефону