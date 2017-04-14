В Казани родителям, берущим на воспитание детей-сирот, дали квартиры

В рамках проекта «Добрая Казань» запустили проект по предоставлению в безвозмездное пользование квартир приемным семьям, берущим на воспитание детей-сирот с ограниченными возможностями. Договоры с этими семьями будут заключаться на 5 лет с возможностью продления сроков. Когда приемный ребенок достигнет 18 лет, родители должны будут уступить квартиру другим семьям, либо взять еще детей-сирот на воспитание.

«При содействии меценатов мы подготовили 3 квартиры, которые после ремонта будут переданы приемным семьям уже летом», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов.

Отметим, что эти три квартиры распределены между семьями, приемные родители уже осмотрели свое будущее жилье.