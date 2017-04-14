В Казани родителям, берущим на воспитание детей-сирот, дали квартиры
Исполком Казани выделил три квартиры семьям, берущим на воспитание
Исполком Казани выделил три квартиры семьям, берущим на воспитание
В рамках проекта «Добрая Казань» запустили проект по предоставлению в безвозмездное пользование квартир приемным семьям, берущим на воспитание
«При содействии меценатов мы подготовили 3 квартиры, которые после ремонта будут переданы приемным семьям уже летом», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов.
Отметим, что эти три квартиры распределены между семьями, приемные родители уже осмотрели свое будущее жилье.