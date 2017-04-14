15 апреля в Крыму ожидаются заморозки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости (Крым). 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС РФ по Республике Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости (Крым). 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС РФ по Республике Крым.
«Ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до — 2 градусов», — говорится в сообщении ведомства.