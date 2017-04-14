В Воронеже на перекрестке улицы Кирова и Красноармейского переулка установят новые дорожные знаки

Воронежским автомобилистам нужно быть внимательнее при выборе мест для остановки и парковки в центре города.

На перекрестке улицы Кирова и Красноармейского переулка появятся новые знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Зона действия» и «Работает эвакуатор». По данным мэрии, их установят до 2 мая 2017 года.

Также около перекрестка заменят знаки «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Движение направо», «Пешеходный переход» и другие.