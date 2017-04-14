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15:42 (мск), источник: Volga News

Прокуратура указала сотрудникам МП «Благоустройство», где искать ямы на дорогах

Прокуратура Промышленного района Самары провела выездные проверки с городской ГИБДД, по итогам которых были зафиксированы ямы на дорогах на улицах Калинина, Физкультурной, Воронежской и Нагорной.

По словам сотрудников надзорного ведомства, просадки дорожного полотна и выбоины очевидно затрудняют движение автотранспорта и не соответствуют ГОСТам.

«Кроме того, на месте выявленных недостатков отсутствуют дорожные знаки и иные технические средства, предупреждающие участников дорожного движения об опасности на пути следования», — сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес директора МП Самары «Благоустройство» Алексея Власова, оно сейчас находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, материалы проверки направлены в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц МП «Благоустройство».

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