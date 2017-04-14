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13:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ученые написали новый учебник по истории Новосибирской области

В ближайшие дни выйдет учебное пособие по истории Новосибирской области для старшеклассников, которое к новому учебному году поступит во все школы региона, сообщается на сайте библиотеки сибирского краеведения.

Ученые написали новый учебник по истории Новосибирской области, сообщается на сайте библиотеки сибирского краеведения.
В ближайшие дни выйдет учебное пособие по истории Новосибирской области для старшеклассников, которое к новому учебному году поступит во все школы региона.

Над учебником работали специалисты Института археологии и этнографии и Института истории СО РАН, а также Новосибирского педагогического государственного университета.

Материал учебника, разделённый на три части, охватывает историю территории НСО с каменного века до современности.

«Этот жанр сам по себе непрост, а наша задача ещё сложнее: показать всю историю Новосибирской области — от появления здесь человека до современности, рассказав и о наших победах, и о наших трагедиях, причём сделав это так, чтобы и детям, и взрослым было понятно и интересно. А показать надо массу сложных вещей, из которых у нас, по сути, состоит весь двадцатый век», — рассказал ответственный секретарь издания, академик РАН Вячеслав Молодин.

К середине августа новый учебник поступит в каждую школу региона.

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