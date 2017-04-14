В районе Тополинки на шесть дней будет закрыто движение транспорта
Движение автомобилей будет прекращено до восьми вечера 22 апреля.
Движение автомобилей будет прекращено до восьми вечера 22 апреля.
Движение транспорта на пересечении улиц Сахарова и Университетской Набережной в Центральном районе Челябинска будет закрыто на шесть дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи со строительством газопровода водогрейной котельной на пересечении улиц Академика Сахарова и Университетская Набережная будет прекращено движение автомобилей с восьми утра 17 апреля до восьми вечера 22 апреля», — сообщили в городской администрации.
Работы открытым способом будет проводить ООО