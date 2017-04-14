В районе Тополинки на шесть дней будет закрыто движение транспорта

Движение транспорта на пересечении улиц Сахарова и Университетской Набережной в Центральном районе Челябинска будет закрыто на шесть дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи со строительством газопровода водогрейной котельной на пересечении улиц Академика Сахарова и Университетская Набережная будет прекращено движение автомобилей с восьми утра 17 апреля до восьми вечера 22 апреля», — сообщили в городской администрации.