В Москве прошла презентация Россоши

Город Россошь презентовали на первом заседании пресс-клуба малых городов и районов России в Москве в четверг, 13 апреля. Представители россошанской власти, бизнеса и СМИ рассказали о социально-экономических и инвестиционных особенностях города, сообщил пресс-центр облправительства. На заседании подписали документ о помощи пресс-клуба в развитии российских провинциальных городов.

Глава Россоши и сопредседатель пресс-клуба Эдуард Марков рассказал о путях взаимодействия власти, общества и средств массовой информации, руководитель администрации города Юрий Мишанков — о социально-экономических и инвестиционных особенностях райцентра. Генеральный директор ООО «РосЭкоПласт» Игорь Моргунов, директор ООО «Черника-Люкс» Елена Королькова, директор россошанского управления архитектуры и градостроительства Татьяна Леонтьева и главный редактор районной газеты «За изобилие» Елена Карузина представили свои проекты и рассказали о собственной практике.