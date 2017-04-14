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13:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Москве прошла презентация Россоши

Пресс-клуб малых городов и районов России посодействует в развитии провинций.

Город Россошь презентовали на первом заседании пресс-клуба малых городов и районов России в Москве в четверг, 13 апреля. Представители россошанской власти, бизнеса и СМИ рассказали о социально-экономических и инвестиционных особенностях города, сообщил пресс-центр облправительства. На заседании подписали документ о помощи пресс-клуба в развитии российских провинциальных городов.

Глава Россоши и сопредседатель пресс-клуба Эдуард Марков рассказал о путях взаимодействия власти, общества и средств массовой информации, руководитель администрации города Юрий Мишанков — о социально-экономических и инвестиционных особенностях райцентра. Генеральный директор ООО «РосЭкоПласт» Игорь Моргунов, директор ООО «Черника-Люкс» Елена Королькова, директор россошанского управления архитектуры и градостроительства Татьяна Леонтьева и главный редактор районной газеты «За изобилие» Елена Карузина представили свои проекты и рассказали о собственной практике.

Члены пресс-клуба, который в декабре 2016 года создал Союз малых городов РФ и Союз журналистов России, подписали соглашение о сотрудничестве в интересах развития российской провинции и обнародовали совместное заявление. В документе сообщается, что «пресс-клуб настаивает на существенном повышении возможностей» небольших населенных пунктов и роли местных властей «в формировании финансовых и иных ресурсов развития малых городов». Кроме того, пресс-клуб станет площадкой для диалога между представителями всех уровней власти и обществом, а также будет освещать в СМИ вопросы госполитики в отношении провинции, реформы в сферах образования, здравоохранения и ЖКХ, следить за реализацией прав жителей малых городов.

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