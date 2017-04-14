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12:55 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре и области состоится XXII Международный фестиваль «Кино — детям»

Фестиваль «Кино — детям» считается самым большим детским кинофорумом в России и традиционным праздником кино в Самарской области — «визитной карточкой» Самары и губернии.

С 17 по 21 апреля 2017 года в Самаре и Самарской области будет проходить XXII Международный фестиваль «Кино — детям», сообщает администрация областного центра.

В понедельник, 17 апреля, в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького пойдёт торжественная церемония открытия фестиваля, а за два часа до этого события, на 16:00 в самарском Доме кино запланирована пресс-конференция с организаторами и гостями мероприятия.

В киноконцертной программе «Кино и музыка» примут участи известные российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские творческие коллективы Самары и области, актеры Театра-центра юного зрителя «СамАрт» и студенты актерского факультета Самарского государственного института культуры.

Главной на фестивале будет программа «Во славу Отчизны». Самым ярким проектом станет документальный цикл «Равная величайшим битвам» кинокомпании «Снега» из Екатеринбурга, в котором режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов представят Великую Отечественную войну в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.

В рамках «Международной программы» детям будут показаны лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китайской Народной Республике, Республике Корея, Республике Беларусь, США, Италии Азербайджана. Делегация из Кореи представит два игровых и один анимационный фильм, кинематографисты из Китая покажут премьерный игровой фильм «Под одним небом», гости из Белоруссии привезут картину «Пёс рыжий», впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана «Урок».

В программе «Кино снимаем сами!» участвуют более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Крым и др. Лучшие фильмы юных кинематографистов, впервые покажут на большом экране в мультиплексах Самары.

Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары Тольятти, Чапаевска, Октябрьска, Кинеля, Отрадного, Новокуйбышевска, Сызрани и десяти районах губернии. В Самаре основной площадкой фестиваля станет ЦРК «Художественный». Также фестивальные мероприятия будут организованы в мультиплексах: «Киномакс» ТРЦ «Аврора», «Пять Звёзд» ТРК «Вива Лэнд», «Амбар-синема» ТК «Амбар», ДК «Победа», ДК «Чайка», в Самарской областной библиотеке и на других площадках города.

В пятницу, 21 апреля, в рамках фестиваля состоится Всероссийская конференция «Роль госархивов в формировании нравственных ценностей российской молодежи», в которой примут участие представители департамента кинематографии РФ, Красногорского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов РФ, а также режиссеры-документалисты.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 21 апреля в 15:00 в Центре российской кинематографии «Художественный». На церемонии будут вручены призы лучшим фильмам по оценке детского жюри. Организаторы мероприятия подчеркивают, что «Кино детям» — единственный фестиваль в России, где победителей выбирают именно дети, и к решению детского жюри кинематографисты относятся трепетно. Профессиональные кинематографисты, в свою очередь, назовут победителей программы «Кино снимаем сами!».

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