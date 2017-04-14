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13:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Всероссийский пасхальный детский хоровой фестиваль- конкурс «Звонкие голоса» состоится в Нижегородском музыкальном училище 22—23 апреля

На сцене большого зала Нижегородского музыкального училища выступят более 1600 участников из 62 хоровых коллективов.

Всероссийский пасхальный детский хоровой фестиваль- конкурс «Звонкие голоса» состоится в Нижегородском музыкальном училище 22—23 апреля.

Как сообщают организаторы, уникальный творческий форум призван объединить профессиональное хоровое сообщество и любителей музыки, всех, кто интересуется славными традициями русского хорового искусства.

На сцене большого зала Нижегородского музыкального училища выступят более 1600 участников из 62 хоровых коллективов. В фестивале-конкурсе примут участие представители Москвы и Тольятти, городов и районов Нижегородской области.

В этом году фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях: вокальные ансамбли и хоровые коллективы академического направления, работающие на базе детских музыкальных школ и школ искусств; домов и дворцов детского творчества; православных гимназий и воскресных школ. В каждой номинации участники распределяются по возрастным группам: младшей, средней и старшей.

Учредители фестиваля-конкурса: министерство культуры Нижегородской области, Департамент культуры администрации г. Н. Новгорода, Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М. А. Балакирева.

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке учебно-методического центра художественного образования и Центра народного творчества Нижегородской области. Партнером фестиваля-конкурса является Нижегородская епархия Русской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, пасхальный хоровой собор пройдет в нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе 21 апреля.

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