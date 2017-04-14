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13:14 (мск), источник: РИА Новости

Песков: организаторы Евровидения не смогли заставить Киев соблюдать правила

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Организаторы Евровидения оказались неспособны заставить Украину соблюсти правила проведения конкурса, это вызывает сожаление, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017
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Россия официально отказалась от участия в «Евровидении»

Европейский вещательный союз (EBU) ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать «Евровидение-2017».

«Выражаем сожаление. Выражаем также сожаление с тем, что организаторы “Евровидения” оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Не надо жалеть! Может быть это всё и к лучшему.
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