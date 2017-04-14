В подъездах Новосибирска установят видеокамеры

Напомним, по общероссийской Программе «Безопасный дом» в многоквартирных домах бесплатно для жителей устанавливаются видеокамеры с круглосуточной записью.

Пользу установки видеокамер для профилактики правонарушений подтвердил начальник отдела участковых уполномоченных полиции Андрей Павлович Пищулев.

В качестве примера он упомянул внедренные системы видеобезопасности в школьных учреждениях. Наряду с этим, г-н Пищулев обратил внимание на то, что видеозаписи помогают раскрывать преступления, зачастую являясь главными помощниками в расследовании.

По словам Президента «Безопасного дома» Владислава Жуковича, с 2015 года в Новосибирске установлено 617 телекамер. А всего до 2018 года планируется оснастить системами безопасности 4000 подъездов. Установка осуществляется за счет инвестиций домофонных компаний. Возврат вложенных инвестиций планируется в течение 5−7 лет за счет продаж видеодомофоннов и дополнительных камер желающим повысить безопасность квартиры. Больше всего жителей волнует финансовый аспект.

Не скажется ли установка видео в будущем на рост тарифов ЖКХ?

«Вопрос тарифов утвержден в договорной документации и не может быть внезапно изменен инвестором — говорит Владислав Жукович. У жителей годами сложились отношения с обслуживающими домофоны компаниями, которые и дальше по тем же тарифам продолжают обслуживать и видеокамеры. А некоммерческое партнерство строго следит за тем, чтобы никто не дискредитировал ключевое условие реализации Программы, необоснованно подняв тариф».

В Программе «Безопасный дом» участвуют 72 компании в 36 городах. В их числе и интернет-провайдеры, и разработчики программного обеспечения. Например, каналы передачи данных от телекамер к серверам предоставляет федеральный оператор связи Дом.ру. «Именно за счет качественной связи доступ к видеозаписям можно получить через Интернет», представила заместитель руководителя филиала «Дом.ру» Александра Лещева.

Особенностью «Безопасного дома» является и то, что получить видеоархивы через сайт программы могут и сами жители, получив уникальный пароль. «Это исключает несанкционированный доступ к информации», — утверждает Владислав Жукович.

Программа «Безопасный дом» — один из немногочисленных примеров, когда бизнес берется за решение важных социальных задач. Выделяя инвестиции, построив инфраструктуру, осуществляя консультационную поддержку жителям в согласовании установки систем, участники Партнерства дают возможность самим жителям обезопасить свой дом.