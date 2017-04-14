В подъездах Новосибирска установят видеокамеры
12 апреля на площадке «Встречи на Вертковской» прошла конференция, на которой Некоммерческое партнерство «Безопасный дом» озвучило результаты оснащения жилых домов Новосибирска камерами видеонаблюдения.
12 апреля на площадке «Встречи на Вертковской» прошла конференция, на которой Некоммерческое партнерство «Безопасный дом» озвучило результаты оснащения жилых домов Новосибирска камерами видеонаблюдения.
Напомним, по общероссийской Программе «Безопасный дом» в многоквартирных домах бесплатно для жителей устанавливаются видеокамеры с круглосуточной записью.
Пользу установки видеокамер для профилактики правонарушений подтвердил начальник отдела участковых уполномоченных полиции Андрей Павлович Пищулев.
В качестве примера он упомянул внедренные системы видеобезопасности в школьных учреждениях. Наряду с этим,
По словам Президента «Безопасного дома» Владислава Жуковича, с 2015 года в Новосибирске установлено 617 телекамер. А всего до 2018 года планируется оснастить системами безопасности 4000 подъездов. Установка осуществляется за счет инвестиций домофонных компаний. Возврат вложенных инвестиций планируется в течение 5−7 лет за счет продаж видеодомофоннов и дополнительных камер желающим повысить безопасность квартиры. Больше всего жителей волнует финансовый аспект.
Не скажется ли установка видео в будущем на рост тарифов ЖКХ?
«Вопрос тарифов утвержден в договорной документации и не может быть внезапно изменен инвестором — говорит Владислав Жукович. У жителей годами сложились отношения с обслуживающими домофоны компаниями, которые и дальше по тем же тарифам продолжают обслуживать и видеокамеры. А некоммерческое партнерство строго следит за тем, чтобы никто не дискредитировал ключевое условие реализации Программы, необоснованно подняв тариф».
В Программе «Безопасный дом» участвуют 72 компании в 36 городах. В их числе и
Особенностью «Безопасного дома» является и то, что получить видеоархивы через сайт программы могут и сами жители, получив уникальный пароль. «Это исключает несанкционированный доступ к информации», — утверждает Владислав Жукович.
Программа «Безопасный дом» — один из немногочисленных примеров, когда бизнес берется за решение важных социальных задач. Выделяя инвестиции, построив инфраструктуру, осуществляя консультационную поддержку жителям в согласовании установки систем, участники Партнерства дают возможность самим жителям обезопасить свой дом.