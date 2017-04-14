Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В подъездах Новосибирска установят видеокамеры

12 апреля на площадке «Встречи на Вертковской» прошла конференция, на которой Некоммерческое партнерство «Безопасный дом» озвучило результаты оснащения жилых домов Новосибирска камерами видеонаблюдения.

Напомним, по общероссийской Программе «Безопасный дом» в многоквартирных домах бесплатно для жителей устанавливаются видеокамеры с круглосуточной записью.

Пользу установки видеокамер для профилактики правонарушений подтвердил начальник отдела участковых уполномоченных полиции Андрей Павлович Пищулев.

В качестве примера он упомянул внедренные системы видеобезопасности в школьных учреждениях. Наряду с этим, г-н Пищулев обратил внимание на то, что видеозаписи помогают раскрывать преступления, зачастую являясь главными помощниками в расследовании.

По словам Президента «Безопасного дома» Владислава Жуковича, с 2015 года в Новосибирске установлено 617 телекамер. А всего до 2018 года планируется оснастить системами безопасности 4000 подъездов. Установка осуществляется за счет инвестиций домофонных компаний. Возврат вложенных инвестиций планируется в течение 5−7 лет за счет продаж видеодомофоннов и дополнительных камер желающим повысить безопасность квартиры. Больше всего жителей волнует финансовый аспект.

Не скажется ли установка видео в будущем на рост тарифов ЖКХ?

«Вопрос тарифов утвержден в договорной документации и не может быть внезапно изменен инвестором — говорит Владислав Жукович. У жителей годами сложились отношения с обслуживающими домофоны компаниями, которые и дальше по тем же тарифам продолжают обслуживать и видеокамеры. А некоммерческое партнерство строго следит за тем, чтобы никто не дискредитировал ключевое условие реализации Программы, необоснованно подняв тариф».

В Программе «Безопасный дом» участвуют 72 компании в 36 городах. В их числе и интернет-провайдеры, и разработчики программного обеспечения. Например, каналы передачи данных от телекамер к серверам предоставляет федеральный оператор связи Дом.ру. «Именно за счет качественной связи доступ к видеозаписям можно получить через Интернет», представила заместитель руководителя филиала «Дом.ру» Александра Лещева.

Особенностью «Безопасного дома» является и то, что получить видеоархивы через сайт программы могут и сами жители, получив уникальный пароль. «Это исключает несанкционированный доступ к информации», — утверждает Владислав Жукович.

Программа «Безопасный дом» — один из немногочисленных примеров, когда бизнес берется за решение важных социальных задач. Выделяя инвестиции, построив инфраструктуру, осуществляя консультационную поддержку жителям в согласовании установки систем, участники Партнерства дают возможность самим жителям обезопасить свой дом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пенсионерка упала со второго этажа вместе с балконом в Искитиме
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Кремль выразил сожаление по поводу ситуации с Евровидением
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь