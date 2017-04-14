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14:57 (мск), источник: Фонтанка

Албин: Парку Малиновка вернут статус зоны отдыха

Парку Малиновка в Красногвардейском районе вернут статус рекреационной зоны. Такое решение 13 апреля приняла комиссия по изменениям Генплана Петербурга, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Источник: РИА "Новости"

«В 2015 году при подготовке изменений в Генплан было предложено зафиксировать за территорией парка функциональное назначение “Р2” — рекреационной зоны. Однако в ходе обсуждений проекта в Заксобрании функциональное использование территории было изменено на зону деловой застройки», — напоминают в Смольном.

Сейчас, когда в главный градостроительный документ города вносятся очередные поправки, жители города вернулись к проблеме и попросили все же сохранить парк на проспекте Косыгина. Их пожелания были учтены.

«В ходе предыдущих поправок в состав рекреационных зон переведено 1310 гектаров, включая увеличение территории городских лесов», — прокомментировал решение комиссии вице-губернатор Игорь Албин.

Против идеи включить парк в зону зеленых насаждений в Заксобрании Петербурга активнее всех выступал теперь уже экс-депутат ЗакСа Виталий Милонов. Он поддерживал идею строительства храма в Малиновке. Депутат-яблочник Борис Вишневский попытался возразить коллеге, но Милонов ответил, что «оппозиционеры вновь вместо организации церквей и приходов занимаются организацией «собачьих гадюшников».

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