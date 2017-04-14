Албин: Парку Малиновка вернут статус зоны отдыха
Парку Малиновка в Красногвардейском районе вернут статус рекреационной зоны. Такое решение 13 апреля приняла комиссия по изменениям Генплана Петербурга, сообщили в
Парку Малиновка в Красногвардейском районе вернут статус рекреационной зоны. Такое решение 13 апреля приняла комиссия по изменениям Генплана Петербурга, сообщили в
«В 2015 году при подготовке изменений в Генплан было предложено зафиксировать за территорией парка функциональное назначение “Р2” — рекреационной зоны. Однако в ходе обсуждений проекта в Заксобрании функциональное использование территории было изменено на зону деловой застройки», — напоминают в Смольном.
Сейчас, когда в главный градостроительный документ города вносятся очередные поправки, жители города вернулись к проблеме и попросили все же сохранить парк на проспекте Косыгина. Их пожелания были учтены.
«В ходе предыдущих поправок в состав рекреационных зон переведено 1310 гектаров, включая увеличение территории городских лесов», — прокомментировал решение комиссии
Против идеи включить парк в зону зеленых насаждений в Заксобрании Петербурга активнее всех выступал теперь уже