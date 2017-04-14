Спецплощадка и аллея для выгула собак могут появиться в ростовском парке

Согласно информации из официальных источников, обустроить в парке площадку, на которой ростовчане смогут дрессировать своих питомцев, предложила городским властям компания Mars Petcare, планирующая реализовать в донской столице проект «Город для тех, кто делает нас лучше».

Цель проекта — благоустроить места для выгула собак в парковых зонах города.

В настоящее время на сайте «Активный ростовчанин» ведется голосование, по итогам которого будут определены парки и скверы города, где появятся специальные маршруты для прогулок с собаками.

Там установят информационные таблички, а также диспенсеры с пакетами для уборки за домашними животными и урны для сбора отходов.