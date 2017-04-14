В Краснодаре проверят систему оповещения населения
В Краснодаре 19 апреля с 10:00 до 11:00 проведут плановую проверку системы централизованного оповещения населения.
В Краснодаре 19 апреля с 10:00 до 11:00 проведут плановую проверку системы централизованного оповещения населения.
Проверка будет организована с использованием сирен.
Звук сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!».
«По этому сигналу необходимо включить телевизоры на каналах телевидения “Россия 24” и прослушать специальное сообщение. Необходимо сохранять спокойствие и оставаться на рабочих местах или дома», — сообщили в