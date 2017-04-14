Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
В РФ запретили изобретение россиянина, популярное во всем мире
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Пример для Шараповой. 10 историй теннисисток, вернувшихся в тур
УЕФА опасается попытки террористической атаки во время финала ЛЧ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Не уступит»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Полюс холода
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
17:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре проверят систему оповещения населения

В Краснодаре 19 апреля с 10:00 до 11:00 проведут плановую проверку системы централизованного оповещения населения.

Проверка будет организована с использованием сирен.

Звук сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!».

«По этому сигналу необходимо включить телевизоры на каналах телевидения “Россия 24” и прослушать специальное сообщение. Необходимо сохранять спокойствие и оставаться на рабочих местах или дома», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Генштаб КНДР назвал цели возможного авиаудара
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
Россия продала компании Boeing места для космических туристов
Air China приостановила полеты в КНДР
Суд арестовал политика Мальцева на 15 суток
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь