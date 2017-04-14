Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Страх сильного рубля: в правительстве РФ дали сигнал Центробанку
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Семья выпавшего из окна актёра обратилась к Бондарчуку - СМИ
Психиатры и неврологи обследуют Шурыгину - СМИ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14:03 (мск), источник: Вести Иркутск

Чёрные комары атакуют Иркутск

Ими облеплены стены домов, автомобили, окна. Чёрные летающие насекомые атаковали Иркутск.

К нам в редакцию обратились десятки людей с просьбой объяснить, что это такое. Как рассказали программе «Вести-Иркутск» энтомологи, это комары-звонцы. Так их называют из-за звенящего жужжания, которое они издают при взмахе крыльями. Кстати, личинки этих комаров — мотыль — используют в качестве корма для рыб. Для людей эти насекомые безвредны. Живут они недолго — от трёх до семи дней. Сейчас у звонцов время брачного лёта, поэтому их так много.

— Почему они в Иркутске наблюдаются? Ангара недалеко. Там, скорее всего, у них личинки развиваются. Ну и, само собой, их ветром сдувает, поэтому их прибивает и к машинам, и в квартиры залетают в больших количествах. Поэтому ничего страшного в этом нет, — говорит энтомолог Александр Суслов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
В России агентства S&P, Moody’s и Fitch стали филиалами
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь