Чёрные комары атакуют Иркутск

К нам в редакцию обратились десятки людей с просьбой объяснить, что это такое. Как рассказали программе «Вести-Иркутск» энтомологи, это комары-звонцы. Так их называют из-за звенящего жужжания, которое они издают при взмахе крыльями. Кстати, личинки этих комаров — мотыль — используют в качестве корма для рыб. Для людей эти насекомые безвредны. Живут они недолго — от трёх до семи дней. Сейчас у звонцов время брачного лёта, поэтому их так много.

— Почему они в Иркутске наблюдаются? Ангара недалеко. Там, скорее всего, у них личинки развиваются. Ну и, само собой, их ветром сдувает, поэтому их прибивает и к машинам, и в квартиры залетают в больших количествах. Поэтому ничего страшного в этом нет, — говорит энтомолог Александр Суслов.