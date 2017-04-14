Чёрные комары атакуют Иркутск
Ими облеплены стены домов, автомобили, окна. Чёрные летающие насекомые атаковали Иркутск.
Ими облеплены стены домов, автомобили, окна. Чёрные летающие насекомые атаковали Иркутск.
К нам в редакцию обратились десятки людей с просьбой объяснить, что это такое. Как рассказали программе «Вести-Иркутск» энтомологи, это
— Почему они в Иркутске наблюдаются? Ангара недалеко. Там, скорее всего, у них личинки развиваются. Ну и, само собой, их ветром сдувает, поэтому их прибивает и к машинам, и в квартиры залетают в больших количествах. Поэтому ничего страшного в этом нет, — говорит энтомолог Александр Суслов.