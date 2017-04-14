Самовольно построенный павильон на улице Волжской в Иркутске сносят

Согласно градостроительному плану, после реконструкции на этом месте должны пройти трамвайные пути. А сейчас, по мнению инспекторов дорожной службы, объект уже закрывает обзор и делает перекрёсток улиц Волжской и Партизанской аварийно опасным. В 2015 году суд постановил его снести. Хозяин павильона не стал скрываться от правосудия и сейчас исполняет предписание. Совсем скоро от здания не останется и следа.

— Решение суда исполняется, застройщик самостоятельно производит снос объекта, снимаются все наружные материалы, производится разбор всех несущих конструкций. Для того, чтобы привести земельный участок в первоначальное состояние. То есть до того, как этот объект там был построен, — говорит заместитель начальника Управления судебной защиты КУМИ Иркутска Владимир Григорьев.