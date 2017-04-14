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14:05 (мск), источник: Вести Иркутск

Самовольно построенный павильон на улице Волжской в Иркутске сносят

Самовольно построенный торговый павильон на улице Волжской в Иркутске сносят по решению суда.

Согласно градостроительному плану, после реконструкции на этом месте должны пройти трамвайные пути. А сейчас, по мнению инспекторов дорожной службы, объект уже закрывает обзор и делает перекрёсток улиц Волжской и Партизанской аварийно опасным. В 2015 году суд постановил его снести. Хозяин павильона не стал скрываться от правосудия и сейчас исполняет предписание. Совсем скоро от здания не останется и следа.

— Решение суда исполняется, застройщик самостоятельно производит снос объекта, снимаются все наружные материалы, производится разбор всех несущих конструкций. Для того, чтобы привести земельный участок в первоначальное состояние. То есть до того, как этот объект там был построен, — говорит заместитель начальника Управления судебной защиты КУМИ Иркутска Владимир Григорьев.

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