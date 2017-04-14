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13:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Из-за крестного хода в Новосибирске изменится движение автобусов

В день празднования Пасхи, 16 апреля с 12 до 15 часов дня в Новосибирске пройдет крестный ход от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского, сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за крестного хода в Новосибирске изменится движение автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

В день празднования Пасхи, 16 апреля с 12 до 15 часов дня в Новосибирске пройдет крестный ход от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.

С 12:00 до 13:00 пассажирский транспорт, следующий по Красному проспекту, Октябрьской магистрали и улице Кирова будет следовать по схемам.

Автобусные маршруты:

 — №№ 8, 21, 32, 54 — о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующим схемам;.

 — № 18 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;.

 — №№ 5, 13, 28 — о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Писарева, Красный проспект, далее — по действующим схемам;.

 — №№ 97, 98 — ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Писарева, Красный проспект, далее — по действующим схемам;.

 — № 31 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по действующей схеме;.

 — № 41 — ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;.

 — № 75 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;.

 — № 15 — ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, Красный проспект, далее — по действующей схеме;.

 — №№ 35, 79, 96 — ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси:

 — № 1 — ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;.

 — № 2 — ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме;.

 — № 8 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Ленина, ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Ипподромская, далее — по действующей схеме;.

 — № 11 — ул. Семьи Шамшиных, ул. Писарева, ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, далее — по действующей схеме;.

 — № 13 — ул. Железнодорожная, ул. Писарева, Красный проспект, далее — по действующей схеме;.

 — №№ 44, 44а — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Ленина, ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;.

 — № 45 — ул. Кирова, ул. Восход, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;.

 — № 48 — ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Крылова, далее — по действующей схеме;.

 — № 51 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, Красный проспект, о. п. «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по действующей схеме;.

 — № 16 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, о.п. «Автовокзал».

При закрытии движения по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова движение маршрутов автобусов №№ 5, 13, 18, 28, 41, 97, 98 будет организовано в объезд по схеме: ул. Советская, площадь Кондратюка, ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева.

При закрытии движения по нечетной стороне Красного проспекта и участке ул. Советской с 13.00 до 14.00 пассажирский транспорт будет следовать по схемам.

Автобусные маршруты:

 — №№ 5, 18, 97, 98 — Красный проспект, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, ул. Ипподромская, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующим схемам;.

 — №№ 13, 28, 41 — Красный проспект, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, ул. Ипподромская, ул. Большевистская, далее — по действующим схемам;.

 — №№ 8, 21, 32, 54 — ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, ул. Ипподромская, ул. Большевистская, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси:

 — № 1 — Вокзальная магистраль, ул. Орджоникидзе, ул. Военная, ул. Ипподромская, далее по — действующей схеме;.

Движение указанных маршрутов в обратном направлении будет организовано по утвержденным схемам движения по четной стороне Красного проспекта.

Движение троллейбусов при закрытии указанных участков улично-дорожной сети города Новосибирска будет приостановлено.

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