Жители Севастополя будут отдыхать в пасхальный понедельник

«В связи с празднованием Светлого Христова Воскресения 17 апреля 2017 года объявляется праздничным днем», — сообщила пресс-служба севастопольского правительства в пятницу.

Такой указ подписал врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

«Работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории Севастополя, рекомендуется установить 17 апреля как нерабочий день», — добавили в пресс-службе.

Республика Крым также будет отдыхать в ближайший понедельник. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Сергей Аксенов.