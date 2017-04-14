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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Жители Севастополя будут отдыхать в пасхальный понедельник

14 апреля. Interfax-Russia.ru — Понедельник, 17 апреля, который приходится на следующий день после Пасхи, объявлен праздничным днем в городе федерального значения Севастополе.

Источник: AP 2017

«В связи с празднованием Светлого Христова Воскресения 17 апреля 2017 года объявляется праздничным днем», — сообщила пресс-служба севастопольского правительства в пятницу.

Такой указ подписал врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

«Работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории Севастополя, рекомендуется установить 17 апреля как нерабочий день», — добавили в пресс-службе.

Республика Крым также будет отдыхать в ближайший понедельник. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Сергей Аксенов.

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