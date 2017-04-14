Жители Севастополя будут отдыхать в пасхальный понедельник
14 апреля.
14 апреля.
«В связи с празднованием Светлого Христова Воскресения 17 апреля 2017 года объявляется праздничным днем», — сообщила
Такой указ подписал врио губернатора города Дмитрий Овсянников.
«Работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории Севастополя, рекомендуется установить 17 апреля как нерабочий день», — добавили в
Республика Крым также будет отдыхать в ближайший понедельник. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Сергей Аксенов.