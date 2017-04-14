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14:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем раздавили 0,6 т турецких помидоров

Овощи нашли на мелкооптовой базе «Черноземье».

Россельхознадзор уничтожил 595 кг свежих турецких помидоров на полигоне «Каскад» в Семилукском районе. Овощи нашли на мелкооптовой базе «Черноземье» в Левобережном районе, сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора в пятницу, 14 апреля.

Предприниматель не предоставил ведомству товаросопроводительные и фитосанитарные документы на товар. Информация о стране-производителе была указана на упаковке помидоров.

Мелкооптовая база «Черноземье» находится у Алексеевского рынка, который известен многим воронежцам по официальным сводкам уничтожения «санкционки» — здесь регулярно находят тонны и центнеры польских яблок и абрикосов, турецких огурцов и томатов, испанской хурмы и греческих киви. В конце января на мелкооптовой базе нашли более 300 кг свежих турецких помидоров, в конце марта — 360 кг.

Контекст

Россия ввела эмбарго на ввоз агропродукции из стран Евросоюза, США, Австралии и Норвегии в ответ на антироссийские санкции в августе 2014 года. В декабре 2015-го под запрет попала продукция из Турции. Власти РФ объявили эмбарго после того, как в ноябре в Сирии турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24. Вся санкционная продукция подлежит уничтожению.

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