На «Тотальном диктанте» петербуржцы чаще всего ошибались в слове «поручик»

В Петербурге подвели итоги «Тотальном диктанте». В международной акции приняли участие 7 тысяч 184 жителя Северной столицы.

Самым трудным для жителей города стало слово «поручик»: его писали как «порутчик», «порудчик» и даже «порубщик».

Самым трудным для жителей города стало слово «поручик»: его писали как «порутчик», «порудчик» и даже «порубщик».

Кроме того, затруднения вызвало количество букв «н» в слове «мороженое» и слова «так же» и «то же», которые в зависимости от контекста могут писаться как слитно, так и раздельно.

Часто встречающейся пунктуационной ошибкой стала запятая перед союзом «и» в сложносочиненных предложениях.