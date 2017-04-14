На «Тотальном диктанте» петербуржцы чаще всего ошибались в слове «поручик»
Участие в международной акции приняли 7 тысяч 184 жителя Северной столицы.
Участие в международной акции приняли 7 тысяч 184 жителя Северной столицы.
В Петербурге подвели итоги «Тотальном диктанте». В международной акции приняли участие 7 тысяч 184 жителя Северной столицы.
По информации организаторов, 10% петербуржцев написали диктант на «отлично».
Кроме того, затруднения вызвало количество букв «н» в слове «мороженое» и слова «так же» и «то же», которые в зависимости от контекста могут писаться как слитно, так и раздельно.
Часто встречающейся пунктуационной ошибкой стала запятая перед союзом «и» в сложносочиненных предложениях.