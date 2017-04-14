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14:59 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На «Тотальном диктанте» петербуржцы чаще всего ошибались в слове «поручик»

Участие в международной акции приняли 7 тысяч 184 жителя Северной столицы.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге подвели итоги «Тотальном диктанте». В международной акции приняли участие 7 тысяч 184 жителя Северной столицы.

По информации организаторов, 10% петербуржцев написали диктант на «отлично».

Самым трудным для жителей города стало слово «поручик»: его писали как «порутчик», «порудчик» и даже «порубщик».

Кроме того, затруднения вызвало количество букв «н» в слове «мороженое» и слова «так же» и «то же», которые в зависимости от контекста могут писаться как слитно, так и раздельно.

Часто встречающейся пунктуационной ошибкой стала запятая перед союзом «и» в сложносочиненных предложениях.

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