В столице Урала объявлен месячник чистоты

Сильный напор воды не оставляет грязи никаких шансов. Но расходовать ее надо экономно, ведь впереди еще 34 километра ограждений. На борьбу с весенней грязью только в Чкаловском районе Екатеринбурга вышли около ста человек и пятьдесят единиц техники. Кто-то моет, кто-то чистит, а кто-то и вовсе пылесосит улицы.

«Производится отметание боковой щеткой от поребрика и всасывается с помощью сопла в бункер. Не требуются дорожные рабочие, постоянная подборка. Такая машина за смену проходит порядка 30 километров», — рассказал начальник участка Чкаловского ДЭУ Яков Пятыгин. И все бы ничего, говорят рабочие. Но уборке, порой, мешают сами горожане — те, что оставляют автомобили, где попало.

«Вроде, автомобиль припаркован согласно правилам дорожного движения, но при этом технике пришлось обойти эту машину и этот кусок оставить. В следующий раз нам придется сюда возвращаться», — говорит начальник отдела благоустройства и транспорта Администрации Чкаловского района Владимир Агеев.

Но еще проблем создают любители парковаться на газонах. Съезжая на дорогу грязными колесами, они сводят все труды коммунальщиков насмарку.

Некоторые горожане борются с этим своими силами. На улице Агрономической жители расширили проезжую часть, выделили карманы для парковки, а газоны и тротуар обнесли заборами. Пока стоит сухая погода, чистоту коммунальным службам предстоит наводить по всем направлениям: следом за очисткой улиц, придет пора чинить остановочные комплексы, менять сломанные урны, удалять со стен рекламные объявления.

На уборку у коммунальщиков остались считанные дни. 29 апреля пройдет общегородской субботник, который закроет месячник чистоты в Екатеринбурге.