Этим летом Уфу ждет массовое нашествие комаров и мышей

Сегодня городская мэрия опубликовала успокаивающую заметку о том, что в городе проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции домов. Это комплексные меры по уничтожению грызунов (мышей и крыс) и насекомых (комаров, мух и других).

ProUfu.ru обратился к специалисту с вопросом, стоит ли ждать значительной популяции насекомых и грызунов.

«Судя по обилию влаги в виде снега, следовательно, будет и весна повышенной влажности. Будет множество временных водоемов, где будут все возможности для выплода комаров, особенно если будет достаточно теплая весна. Скорее всего, начало этого лета будет еще более комариным, чем в прошлом году», — рассказал доктор биологических наук Владимир Александрович Книсс.

«Судя по тому, что был большой объем снега, можно судить, что почва промерзла не сильно, и значительное количество грызунов пережило зиму. Также, многое зависит от кормовой базы. Но о прогнозах на популяцию мышевидных грызунов говорить пока рано», — продолжил Владимир Александрович.

К слову, мэрия сообщает, что спецучреждения обрабатывают подвалы, подъезды, чердаки и помойки. В 2017 году в Уфе обработают более 3 млн кв. м. площади.