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16:22 (мск), источник: Крым Press

Общественный порядок в Ялте будут охранять казаки

Поддерживать общественный порядок в Ялте и посёлках муниципального образования будут Ялтинское и Алупкинское казачьи общества. Соответствующие соглашения о сотрудничестве с городскими властями уже подписаны.

В администрации уверяют, что аналогов такой совместной деятельности в Крыму нет. Эта работа, по мере регистрации местных казачьих объединений, будет продолжена и в других населенных пунктах Южного Берега Крыма, — цитирует Отдел информационного обеспечения главу администрации Ялты Андрей Ростенко. В свою очередь в УМВД РФ в Ялте отмечают, что в городе проводятся регулярные совместные рейды представителей полиции, казаков, общественных организаций и сотрудников отдела муниципального контроля по благоустройству. К 1 мая в Ялту прибудут дополнительные силы полиции, что позволит увеличить количество нарядов и частоту патрулирования центральных улиц города. Так что, надеюсь, все негативные явления мы совместными усилиями преодолеем, — отмечает пресс-офицер полиции Наталья Дергачева.

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