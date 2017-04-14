На праздники полиция будет работать в усиленном режиме
В преддверии пасхальных праздников полиция усилит меры по обеспечению безопасности граждан. Во все столичные церкви направят полицейские патрули.
В преддверии пасхальных праздников полиция усилит меры по обеспечению безопасности граждан. Во все столичные церкви направят полицейские патрули.
На Пасху совершается большое количество преступлений, в связи с этим полиция призывает граждан быть бдительными и не оставлять дома без присмотра.
В свою очередь, национальная патрульная инспекция призывает водителей быть внимательными. Все трассы страны будут под постоянным контролем НПИ. Водителям рекомендуют оставлять транспорт только на парковках.