На праздники полиция будет работать в усиленном режиме

На Пасху совершается большое количество преступлений, в связи с этим полиция призывает граждан быть бдительными и не оставлять дома без присмотра.

В свою очередь, национальная патрульная инспекция призывает водителей быть внимательными. Все трассы страны будут под постоянным контролем НПИ. Водителям рекомендуют оставлять транспорт только на парковках.