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15:56 (мск), источник: Publika.md

На праздники полиция будет работать в усиленном режиме

В преддверии пасхальных праздников полиция усилит меры по обеспечению безопасности граждан. Во все столичные церкви направят полицейские патрули.

Источник: Publika.md

На Пасху совершается большое количество преступлений, в связи с этим полиция призывает граждан быть бдительными и не оставлять дома без присмотра.

В свою очередь, национальная патрульная инспекция призывает водителей быть внимательными. Все трассы страны будут под постоянным контролем НПИ. Водителям рекомендуют оставлять транспорт только на парковках.

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