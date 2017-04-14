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14:33 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Современный центр культуры и искусств построят на северо-западе Москвы

В нем будет киноконцертный зал на 450 мест, клубная часть с музыкальными классами и подземная парковка на 39 мест.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На месте снесенного дома культуры «Октябрь» на улице Маршала Малиновского построят современный центр культуры и искусств. Он будет разделен на зрительскую и клубную части с отдельными входами. Проект утвержден Комитетом по градостроительству и архитектуре Москвы (Москомархитектура).

Центр будет обращен к улице Маршала Малиновского главным фасадом с большими остекленными консолями. «Консоли станут основным акцентом на фоне спокойной современной архитектуры, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Зрительский блок с киноконцертным залом будет немного развернут относительно улицы Маршала Малиновского, так же, как ранее ДК “Октябрь” 1937 года постройки. Перед ним появится небольшая площадь».

На первом этаже здания расположатся киноконцертный зал на 450 мест, гардеробы, буфет-кафе, в клубной части — танцевальный зал с костюмерной. Второй этаж отведут под залы хореографии, музыкальные классы и различные студии. Третий и четвертый этажи займет сценическая коробка. На подземном уровне расположится автостоянка на 39 мест. Общая площадь культурного центра составит 5,2 тысячи квадратных метров.

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