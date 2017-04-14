Современный центр культуры и искусств построят на северо-западе Москвы

На месте снесенного дома культуры «Октябрь» на улице Маршала Малиновского построят современный центр культуры и искусств. Он будет разделен на зрительскую и клубную части с отдельными входами. Проект утвержден Комитетом по градостроительству и архитектуре Москвы (Москомархитектура).

Центр будет обращен к улице Маршала Малиновского главным фасадом с большими остекленными консолями. «Консоли станут основным акцентом на фоне спокойной современной архитектуры, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Зрительский блок с киноконцертным залом будет немного развернут относительно улицы Маршала Малиновского, так же, как ранее ДК “Октябрь” 1937 года постройки. Перед ним появится небольшая площадь».