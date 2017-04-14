Современный центр культуры и искусств построят на северо-западе Москвы
В нем будет киноконцертный зал на 450 мест, клубная часть с музыкальными классами и подземная парковка на 39 мест.
В нем будет киноконцертный зал на 450 мест, клубная часть с музыкальными классами и подземная парковка на 39 мест.
На месте снесенного дома культуры «Октябрь» на улице Маршала Малиновского построят современный центр культуры и искусств. Он будет разделен на зрительскую и клубную части с отдельными входами. Проект утвержден Комитетом по градостроительству и архитектуре Москвы (Москомархитектура).
Центр будет обращен к улице Маршала Малиновского главным фасадом с большими остекленными консолями. «Консоли станут основным акцентом на фоне спокойной современной архитектуры, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Зрительский блок с киноконцертным залом будет немного развернут относительно улицы Маршала Малиновского, так же, как ранее ДК “Октябрь” 1937 года постройки. Перед ним появится небольшая площадь».
На первом этаже здания расположатся киноконцертный зал на 450 мест, гардеробы,