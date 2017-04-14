Приставы арестовали машину челябинки, полгода не гасившей автокредит
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Приставы изъяли у челябинской заемщицы Renault Megane в счет уплаты долга по автокредиту. Женщина скрывалась от закона полгода.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Приставы изъяли у челябинской заемщицы Renault Megane в счет уплаты долга по автокредиту. Женщина скрывалась от закона полгода.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Как отмечают в ведомстве, «за дверью квартиры всегда царила тишина, машины во дворе и близлежащих стоянках не наблюдалось». Тогда служители закона обратились по месту работы женщины. Только тогда она подписала все процессуальные документы, но ни ключи, ни документы на машину не отдала.
Тем не менее, автомобиль увезли на стоянку
Также должнице пришлось оплатить и исполнительский сбор в 32 тысячи рублей — за услуги эвакуатора и хранение машины на стоянке. Женщина осталась должна двум кредитным организациям 750 тысяч рублей.
В службе судебных приставов отмечают, что машина может быть вновь подвергнута аресту и изъятию.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно у должника в Свердловской области за долги арестовали оружие, а до этого — автомобиль Toyota Highlander.