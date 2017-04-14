Приставы арестовали машину челябинки, полгода не гасившей автокредит

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, судебные приставы сделали все возможное, чтобы убедить женщину добровольно погасить задолженность, но автоледи скрывалась. Застать ее дома было просто невозможно.

Как отмечают в ведомстве, «за дверью квартиры всегда царила тишина, машины во дворе и близлежащих стоянках не наблюдалось». Тогда служители закона обратились по месту работы женщины. Только тогда она подписала все процессуальные документы, но ни ключи, ни документы на машину не отдала.

Тем не менее, автомобиль увезли на стоянку фирмы-реализатора. Через два дня задолженность женщины по автокредиту в 467 тысяч рублей была полностью погашена.

Также должнице пришлось оплатить и исполнительский сбор в 32 тысячи рублей — за услуги эвакуатора и хранение машины на стоянке. Женщина осталась должна двум кредитным организациям 750 тысяч рублей.

В службе судебных приставов отмечают, что машина может быть вновь подвергнута аресту и изъятию.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно у должника в Свердловской области за долги арестовали оружие, а до этого — автомобиль Toyota Highlander.