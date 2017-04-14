Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Пластический хирург обеспокоен эпидемией «компьютерных морщин»
Турчинов призвал «не проскочить границу», наступая на Донбасс
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Семья выпавшего из окна актёра обратилась к Бондарчуку - СМИ
Психиатры и неврологи обследуют Шурыгину - СМИ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Приставы арестовали машину челябинки, полгода не гасившей автокредит

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Приставы изъяли у челябинской заемщицы Renault Megane в счет уплаты долга по автокредиту. Женщина скрывалась от закона полгода.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, судебные приставы сделали все возможное, чтобы убедить женщину добровольно погасить задолженность, но автоледи скрывалась. Застать ее дома было просто невозможно.

Как отмечают в ведомстве, «за дверью квартиры всегда царила тишина, машины во дворе и близлежащих стоянках не наблюдалось». Тогда служители закона обратились по месту работы женщины. Только тогда она подписала все процессуальные документы, но ни ключи, ни документы на машину не отдала.

Тем не менее, автомобиль увезли на стоянку фирмы-реализатора. Через два дня задолженность женщины по автокредиту в 467 тысяч рублей была полностью погашена.

Также должнице пришлось оплатить и исполнительский сбор в 32 тысячи рублей — за услуги эвакуатора и хранение машины на стоянке. Женщина осталась должна двум кредитным организациям 750 тысяч рублей.

В службе судебных приставов отмечают, что машина может быть вновь подвергнута аресту и изъятию.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно у должника в Свердловской области за долги арестовали оружие, а до этого — автомобиль Toyota Highlander.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Путин политически раздет». Павловский сделал набросок сценария президентских выборов
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
В России агентства S&P, Moody’s и Fitch стали филиалами
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь