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14:26 (мск), источник: Новости Перми

Закрылась последняя ледовая переправа в Прикамье

ГУ МЧС по Пермскому краю сообщает, что в Гайнском районе по погодным условиям закрыта последняя действующая ледовая переправа.

Все ледовые переправы в Пермском крае закрыты, выезд на лед категорически запрещен.

«Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает, что выход на лёд крайне опасен для жизни, с каждым днём структура льда меняется, и если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лёд может не выдержать вес человека», — предупреждает ведомство.

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