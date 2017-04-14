Закрылась последняя ледовая переправа в Прикамье

Все ледовые переправы в Пермском крае закрыты, выезд на лед категорически запрещен.



«Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает, что выход на лёд крайне опасен для жизни, с каждым днём структура льда меняется, и если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лёд может не выдержать вес человека», — предупреждает ведомство.