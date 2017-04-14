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14:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На парковке у станции метро «Козья слобода» в Казани заработает прокат велосипедов

Автовладелец, оставивший свою машину на парковке, может взять в прокат один велосипед бесплатно.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 14 апреля). C 15 апреля в Казани начнет работать прокат велосипедов на перехватывающей парковке возле станции метро «Козья слобода».

Автовладелец, оставивший свою машину на парковке, может взять в прокат один велосипед бесплатно. Стоимость проката второго и последующих велосипедов составляет 50 рублей в час за каждую единицу.

Для проката велосипеда необходимо предъявить инспектору парковки парковочную карту и заключить договор о прокате велосипеда. Возврат велосипеда производится при предъявлении парковочной карты. Выезд с территории парковки без ее предъявления и возврата велосипеда запрещен, сообщили в Комитете по транспорту.

Напомним, первая перехватывающая муниципальная плоскостная парковка на 150 парковочных мест появилась по ул. М. Вахитова в ноябре прошлого года. Особенностью нового парковочного пространства является наличие велосипедной инфраструктуры: здесь предусмотрено специальное место для парковки 50 велосипедов.

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