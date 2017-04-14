Назначены новые руководители пяти учреждений здравоохранения Волгоградской области

Экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области утвердил кандидатуры главврачей ряда медицинских учреждений региона. Так, по информации Облздрава, в должности главного врача детской стоматологической поликлиники № 2 утверждена Анна Осыко. Она приступит к обязанностям с 17 апреля.

Напомним, что ранее бывший главный врач учреждения — Марина Яновская оставила учреждение в связи с переездом в другой город.

Клиническую больницу № 1 Кировского района Волгограда возглавил Игорь Поликарпов, главный внештатный хирург Волгоградской области и бывший заместитель главного врача Волгоградской областной клинической больницы № 1. Он приступит к обязанностям главного врача с 3 мая.

В качестве руководителя клинической больницы № 5 Краснооктябрьского района Волгограда утверждена кандидатура Константина Позднышева, который до сегодняшнего дня возглавлял Среднаахтубинскую центральную районную больницу. Он приступит к руководству с понедельника — 17 апреля. В свою очередь, исполняющим обязанности главного врача Среднеахтубинской ЦРБ назначена Ольга Кудинова — начмед этого же учреждения.

Ранее нового руководителя утвердили и в детской поликлинике № 3 Тракторозаводского района Волгограда, им стала Елена Кутыга, которая сменила на должности Надежду Лепилкину, оставившую медучреждение в связи со сменой места жительства.

Напомним, в прошлом году экспертным советом Облздрава по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 17 главных врачей. Средний возраст назначенных управленцев — 44 года. Профильный комитет продолжает формирование управленческого резерва.