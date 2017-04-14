Воронежский драмтеатр покажет спектакли молодых режиссеров ночью

Показы эскизных спектаклей молодых режиссеров в рамках проекта «#СИТО» пройдут в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова в четверг и пятницу, 20 и 21 апреля. Каждая постановка будет показана один раз в ночное время — спектакли будут начинаться после 21:00.

Проект «#СИТО» (современное исследование театральных объектов) стартовал в драмтеатре в апреле. Для участия в акции в театр приехали четыре молодых режиссера, выпускники школы-студии МХАТ и Центра имени Мейерхольда, ученики российского театрального режиссера и педагога Виктора Рыжакова Никита Бетехин, Тимур Шарафутдинов, Иван Комаров и Елена Ненашева. В течение недели молодые режиссеры репетировали с 30 артистами драмтеатра эскизные постановки по невоплощенным киносценариям.

Каждый спектакль покажут один раз. Кроме Большой и Малой сцен, показы спектаклей пройдут в трюме под сценой и репетиционном зале. После каждого просмотра состоится обсуждение постановки и голосование. Зрители опустят бюллетень в белый или черный цилиндр, выразив таким образом одобрение или неодобрение. По итогам голосования руководство театра выберет, какая из постановок будет доработана и войдет в репертуар.

Расписание проекта «#СИТО»

20 апреля 21:30 Геннадий Шпаликов «Девочка Надя, чего тебе надо?» (16+).

Режиссер Никита Бетехтин (Тюмень).

Девочка Надя, рабочая косточка, жена, мать маленькой девочки, без пяти минут депутат Верховного Совета. Идейный человек в давно уже безыдейной стране. Чего ей надо? Может ли быть идеей простая человечность? Можно ли вообще обойтись без идей? В этом сценарии Геннадий Шпаликов создал образ идеального человека своего времени, а в гибели одного из персонажей отчасти предсказал и свой трагический финал.

23:30 Рената Литвинова и Глеб Алейников «Весна» (16+).

Режиссер Иван Комаров (Киев).

История, смоделированная Ренатой Литвиновой в соавторстве с Глебом Алейниковым, в первую очередь будет интересна любителям нетрадиционного. Речь идет о подростке, сталкивающемся с извращенным и лживым миром взрослых.

21 апреля 21:00 Петр Луцик и Алексей Саморядов «Анна» (16+).

Режиссер Тимур Шарафутдинов (Узбекистан).

У Анны есть все: слава, заслуженное признание, восторг миллионов поклонников, а также любящий муж — сильный, красивый мужчина, успешный бизнесмен и герой ринга. В один миг рушится все: она теряет не только мужа, который оказывается банальным бабником, но и свой прекрасный голос. Чтобы ее жизнь вновь наполнилась смыслом, Анна должна победить обидчика.

23:00 Алексей Балабанов «Мой брат умер» (16+).

Режиссер Елена Ненашева (Москва).

В отличие от других работ Балабанова — «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз-200», «Война», -вписанных в реалии конкретного времени и об этом времени и повествующих, последний недописанный сценарий ближе к философской притче с налетом мистики. С чем человек приходит в этот мир, что происходит, когда он остается по-настоящему один? Все это — не отвлеченные рассуждения, а суть необычной сюжетной интриги.

В дирекции драмтеатра предполагают, что наибольший интерес проект «#СИТО» вызовет у студентов и молодежи, поэтому стоимость билетов снизили. Приобрести их можно в театральных кассах или онлайн на сайте театра.

Акция «#СИТО» пройдет в драмтеатре во второй раз. В 2016 году объектами исследования артистов были пьесы российского драматурга Ивана Вырыпаева.