Бибигуль Тулегенова обратилась к Димашу Кудайбергену

Видеообращение 87-летней певицы записали члены фан-клуба Димаша, выложившие запись на свой YouTube-канал.

«Как человек, который дал тебе свое благословение еще на конкурс “Славянский базар”, я тебя благословляю на этот большой конкурс. Сегодня не только весь Казахстан, Китай, но и весь мир болеет за тебя», — сказала Бибигуль Ахметовна.

8 апреля в первом раунде финала китайского телеконкурса Димаш исполнил песню Адриано Челентано Confessa и арию Дивы Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент». Второй и последний раунд состоится 15 апреля.