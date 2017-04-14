Бибигуль Тулегенова обратилась к Димашу Кудайбергену
Легенда казахстанской оперы Бибигуль Тулегенова на видео благословила Димаша Кудайбергена в преддверии второго раунда финала Singer 2017.
Легенда казахстанской оперы Бибигуль Тулегенова на видео благословила Димаша Кудайбергена в преддверии второго раунда финала Singer 2017.
Видеообращение 87-летней певицы записали члены
«Как человек, который дал тебе свое благословение еще на конкурс “Славянский базар”, я тебя благословляю на этот большой конкурс. Сегодня не только весь Казахстан, Китай, но и весь мир болеет за тебя», — сказала Бибигуль Ахметовна.
8 апреля в первом раунде финала китайского телеконкурса Димаш исполнил песню Адриано Челентано Confessa и арию Дивы Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент». Второй и последний раунд состоится 15 апреля.