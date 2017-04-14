Нижний Новгород, 14 апреля — АиФ-НН. Пасхальное дерево украсят в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

16 апреля в 12.00 в парке состоится акция «Украсим Пасхальное дерево», к которой могут присоединиться все желающие. Для этого нужно изготовить писанку и прикрепить ее к дереву, специально установленному на центральной площадке «Швейцарии».

Впервые пасхальная акция прошла в парке Приокского района в 2014 году. В мероприятии традиционно принимают участие школьники, воспитанники детских садов, члены общественных организаций и местные жители.