Пасхальное дерево украсят в парке «Швейцария» в Нижнем
Акция «Украсим Пасхальное дерево» пройдет 16 апреля.
Акция «Украсим Пасхальное дерево» пройдет 16 апреля.
Нижний Новгород, 14 апреля —
16 апреля в 12.00 в парке состоится акция «Украсим Пасхальное дерево», к которой могут присоединиться все желающие. Для этого нужно изготовить писанку и прикрепить ее к дереву, специально установленному на центральной площадке «Швейцарии».
Впервые пасхальная акция прошла в парке Приокского района в 2014 году. В мероприятии традиционно принимают участие школьники, воспитанники детских садов, члены общественных организаций и местные жители.