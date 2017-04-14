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14:27 (мск), источник: ТАСС

Эрнст: Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году

Договоренность уже имеется с Европейским вещательным союзом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая не поедет на «Евровидение» в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году, есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Накануне «Первый канал» отказался от трансляции смотра в Киеве. Решение было принято на фоне отказа Украины во въезде Самойловой.

«Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», — сказал Эрнст, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности участия России в «Евровидении-2018».

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
8
В
эрнст,тебе надо лечиться вместе с ургантомалаховоякубовичами.сгинь))))))
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Gefestel
Может не надо? Хватило и в этом году. Сами создали эту ситуацию, а теперь все валят на Украину.
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ArtDag
Надо было ее посылать в любом другом году- все было бы нормально. Так нет, именно в этом, именно в напряжный Киев, именно девушку на коляске. Все давно знают, какие уроды сейчас в Киеве, так нате вам еще негатива- девочку обижают. Молодая просто, была бы поумнее- послала бы на ЕВ2017 Эрнста, а заодно и на х...
Но, понятно, что человек хочет петь. Откажись сейчас- больше не предложат.
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