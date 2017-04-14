Эрнст: Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
Договоренность уже имеется с Европейским вещательным союзом.
Договоренность уже имеется с Европейским вещательным союзом.
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая не поедет на «Евровидение» в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году, есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
Накануне «Первый канал» отказался от трансляции смотра в Киеве. Решение было принято на фоне отказа Украины во въезде Самойловой.
«Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», — сказал Эрнст, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности участия России в «Евровидении-2018».
Но, понятно, что человек хочет петь. Откажись сейчас- больше не предложат.