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14:29 (мск), источник: Om1.ru

Голушко попросил генпрокурора Чайку разобраться с источниками выбросов в Омске

Депутат Госдумы, фирма которого контролирует работу «Омскгоргаза», вышел с официальным обращением в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой установить объекты, загрязняющие атмосферу.

В скандал с выбросами в Омске попросили вмешаться Москву. Как стало известно сегодня, 14 апреля, депутат Государственной Думы Андрей Голушко направил официальные запросы Генеральному прокурору России Юрию Чайке и Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артему Сидорову с просьбой найти виновных и установить реальный источник выбросов в Омске.

Андрей Голушко, депутат Госдумы:

 — Источник выбросов до сих пор не найден. Отсутствие внятной и достоверной информации от контролирующих и надзорных органов вызывает справедливое возмущение у жителей Омска. В связи с изложенным прошу вас дать поручение о проведении проверки в отношении добросовестной и эффективной работы надзорных ведомств по выявлению источников загрязнения и предотвращению выбросов отравляющего вещества в атмосферу. В случае выявления нарушений прошу принять меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в своем письме генпрокурору Голушко недоумевает, по какой причине надзорными ведомствами в Омске не были приняты профилактические меры по контролю выбросов в промышленных районах города. Депутат просит разобраться в ситуации и сообщить, в какие сроки в промзоне Омска будут установлены стационарные автоматизированные посты наблюдения и газоанализаторы для оперативного выявления загрязняющих веществ.

Напомним, первые выбросы появились в Омске после 8 марта. Наутро после праздника сразу в нескольких районах города появился резкий химический запах, сходный с тем, который появляется при утечке из газовой трубы. Позднее оказалось, что это действительно одорант, использующийся для оперативного обнаружения аварий. При.

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чем концентрация этилмеркаптана в пик выбросов превышала нормы в атмосфере в 400 раз.

По факту выбросов было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха). Однако, несмотря на совместные усилия Следственного комитета России, Росприроднадзора, Минприроды, МЧС и других контролирующих структур, установить источник загрязнения так и не удалось.

Несмотря на требование главы региона Виктора Назарова назвать предприятие, допускающее выбросы ядовитых веществ, ведомства не дают никакой конкретной информации, а между тем, проверки уже прошли на всех крупных промышленных предприятиях Омска.

Отметим, что депутат Голушко совместно со своим бизнес-партнером Сергеем Калининым контролируют деятельность ОАО «Омскгоргаз», и название этого предприятия также фигурировало в списках тех, кто подвергся оперативной проверке. Название этого предприятия постоянно фигурирует в социальных сетях после каждой серии выбросов, которые повторяются в городе с удивительным постоянством. По одной из версий, «Омскгоргаз» могут подставлять намеренно, пытаясь увести внимание горожан от реального источника выбросов, и этот факт мог подтолкнуть депутата на обращение в Генпрокуратуру.

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