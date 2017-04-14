В Волгограде Пасха будет солнечной

Накануне, в субботу, в регионе ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, погода испортится во второй половине дня: ливень при порывах ветра до 16 метров в секунду не будет способствовать предпраздничному настроению.

Но в воскресенье, 16 апреля, небо станет ясным уже утром и ветер поутихнет, правда, незначительно: его порывы будут достигать 10 м/с. Столбик термометра покажет не больше 5 градусов выше нуля. Потеплеет ближе к обеду, когда солнце прогреет воздух до 11−15 градусов.

Ясная солнечная погода продлится до вторника: в Радоницу природа снова обещает дождь.