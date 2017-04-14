В Волгограде суд забрал приемного ребенка у итальянца

В ходе следствия, инициированного прокуратурой, установлено, что 31 марта прошлого года гражданин Италии ударил ребенка. Это произошло прямо на улице, на углу улиц Коммунистической и 7-й Гвардейской. Случайным очевидцем произошедшего стал руководитель регионального следственного управления СК России Михаил Музраев, который увидел, как иностранец нанес не менее двух ударов ладонью по лицу ребенка.

В июле прошлого года гражданин Италии, который, как выяснил, всего несколькими днями ранее усыновил ребенка, был приговорен мировым судом к штрафу в 25 тысяч рублей.

Однако в дополнение прокуратура области подала иск в суд с требованием отменить усыновление итальянской парой ребенка. Суд удовлетворил этот иск.