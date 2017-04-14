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15:34 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав: как будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

Травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации в праздничные дни будут усилены наиболее квалифицированными специалистами, а чиновников от здравоохранения обязуют дежурить на рабочих местах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения скорректировало график работы больниц и поликлиник в связи с обилием праздников и смещением ряда рабочих дней на выходные.

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В частности было принято решение усилить в выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации наиболее квалифицированными специалистами.

Кроме того, руководители управлений здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома будут дежурить на рабочих местах.

С учетом переноса рабочего дня с понедельника 24 апреля на субботу 29 апреля и с понедельника 8 мая на субботу 6 мая работа больничных учреждений здравоохранения в этот период будет организована следующим образом:

24 апреля — по графику рабочего дня 25 апреля — по графику работы в праздничный день 29 апреля — по графику работы в субботний день 1 мая — по графику работы в праздничный день 6 мая — по графику работы в субботний день 8 мая — по графику рабочего дня 9 мая — по графику работы в праздничный день.

Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать:

24 апреля — по графику работы в субботний день 25 апреля — по графику работы в праздничный день 29 апреля — по графику рабочего дня 1 мая — по графику работы в праздничный день 6 мая — по графику работы рабочего дня 8 мая — по графику работы в субботний день 9 мая — по графику работы в праздничный день.

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