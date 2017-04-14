В Пермском крае на таможне задержали марки и монеты с изображением Гитлера

Марки и монеты с изображением Адольфа Гитлера, запрёщенные к ввозу в РФ, задержали сотрудники Березниковского поста Пермской таможни. Предметы они нашли в четырёх посылках, которые прибыли в Пермский край из Германии.

В почтовых отправлениях таможенники нашли 7384 марок, 4 монеты, каталоги и альбомы для хранения. Три посылки, в которых находились марки, признали коммерческими партиями. Как пояснили сотрудники Пермской таможни, содержимое с согласия получателя направили на экспертизу. Это нужно, чтобы определить стоимость предметов и понять, можно ли их отнести к культурным ценностям.

Четвёртую посылку таможенники задержали сразу. В ней находились монеты, которые запрещены к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза.