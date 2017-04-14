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14:48 (мск), источник: Uralpress.ru

В Брединском районе найден мальчик, сбежавший из приемной семьи

Девятилетний мальчик, пропавший в Брединском районе (Челябинской области) найден живым и здоровым.

Как уже сообщало агентство, ребенок ушел из семьи 12 апреля в 18 часов и больше не вернулся. Позже он был найден сотрудниками полиции на территории района.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина, ребенок проживал с приемными родителями. Он объяснил свой уход возникшей конфликтной ситуацией. Сейчас мальчик находится в районном Центре помощи детям, с ним работают психологи.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, с ребенком проводится реабилитационная работа. Дальнейшее решение будет принято в интересах мальчика», — пояснила Ирина Буторина.

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