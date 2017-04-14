Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Семья выпавшего из окна актёра обратилась к Бондарчуку - СМИ
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14:45 (мск), источник: Комсомольская правда

На Пасху в Симферополе маршрутки будут ходить до 3 часов ночи

В ночь с 15 на 16 апреля большое число горожан отправятся в церковь.

В Симферополе в преддверии самого светлого христианского праздника — Воскресения Иисуса Христа, продлили работу общественного транспорта.

В ночь с 15 на 16 апреля муниципальные автобусы будут ходить до 3 часов, чтобы горожане, которые решат пойти ночью на службу, могли беспрепятственно добраться домой.

— В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, всем перевозчикам, обслуживающим муниципальные автобусные маршруты общего пользования, рекомендовано в ночь с 15 на 16 апреля 2017 года обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта до 03:00 часов, — отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Екатерина Андреева впервые показала взрослую дочь-красавицу
В России больше нельзя называть детей странными именами
Екатерина Андреева впервые показала взрослую дочь-красавицу
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
В КНДР заявили о готовности к превентивному удару против США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
В России агентства S&P, Moody’s и Fitch стали филиалами
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь