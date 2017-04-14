На Пасху в Симферополе маршрутки будут ходить до 3 часов ночи
В ночь с 15 на 16 апреля большое число горожан отправятся в церковь.
В ночь с 15 на 16 апреля большое число горожан отправятся в церковь.
В Симферополе в преддверии самого светлого христианского праздника — Воскресения Иисуса Христа, продлили работу общественного транспорта.
В ночь с 15 на 16 апреля муниципальные автобусы будут ходить до 3 часов, чтобы горожане, которые решат пойти ночью на службу, могли беспрепятственно добраться домой.
— В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, всем перевозчикам, обслуживающим муниципальные автобусные маршруты общего пользования, рекомендовано в ночь с 15 на 16 апреля 2017 года обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта до 03:00 часов, — отметили в