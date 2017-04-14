На Пасху в Симферополе маршрутки будут ходить до 3 часов ночи

В Симферополе в преддверии самого светлого христианского праздника — Воскресения Иисуса Христа, продлили работу общественного транспорта.

В ночь с 15 на 16 апреля муниципальные автобусы будут ходить до 3 часов, чтобы горожане, которые решат пойти ночью на службу, могли беспрепятственно добраться домой.