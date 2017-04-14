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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе снова запустят поезд по детской железной дороге

К летнему сезону отремонтировали тепловоз.

В парке имени Якутова скоро вновь начнут ездить поезда. Летний сезон стартует 1 мая, уже тогда на железнодорожные пути поставят тепловоз ТУ7А-3357, который только-только вернулся с ремонта.

Эту машину привезли на детскую железную дорогу в 2008 году, а летом 2016 года локомотив отправили в ремонтное депо, в Калугу.

— У машины полностью заменили все изношенные узлы и агрегаты, привели в порядок экипажную часть и тяговые машины, покрасили, заменили световую сигнализацию, — пояснили в столичной мэрии.

Сейчас он проходит подготовку, а в первые майские праздники запустят окончательно. Планируется, что тепловоз будут использовать в качестве локомотива для поездов, а также для практических занятий воспитанников детской железной дороги.

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